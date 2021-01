Đình chỉ công tác vô thời hạn phó trưởng công an xã buôn bán pháo nổ

Liên quan đến vụ Nguyễn Trung Kiên (29 tuổi, Phó trưởng Công an xã Hợp Đức, H.Tân Yên, Bắc Giang) buôn bán pháo nổ và bị bắt tại Hà Nội, trưa 13.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Hợp Đức, ông Đức đã bị đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng vô thời hạn để phục vụ điều tra.

Theo ông Hội, xã Hợp Đức cũng đã gửi báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Yên để có hình thức kỷ luật, sau khi có kết luận điều tra từ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội).

“Tại đơn vị, Kiên công tác tốt, nhiều khả năng bị rủ rê nên làm việc phạm pháp”, ông Hội nói.

Trước đó, Công an Q.Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Công an xã Hợp Đức và Hà Đức Thương (31 tuổi, trú H.Gia Viễn, Ninh Bình) về hành vi “buôn bán hàng cấm”.