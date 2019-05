Đô thị thông minh có giám sát CSGT?

“Trợ thủ” đắc lực của CSGT Đà Nẵng Thượng tá Lê Văn Lực, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng là địa phương tiên phong về phạt “nguội” qua camera, các kênh thông tin mạng xã hội. Qua nhiều năm triển khai, hiệu quả công nghệ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và có nhiều chuyển biến rõ nét. Trong đó, đắc lực nhất hỗ trợ cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ ngoài hiện trường là hệ thống camera tại các khu vực trọng yếu, chuyển về Trung tâm chỉ huy của Công an TP.Đà Nẵng. Trung tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, cho biết Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cũng lập Facebook “Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng”, giúp lực lượng CSGT cập nhật ngay tình hình an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Nguyễn Tú