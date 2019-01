Gần 900 'mắt thần' tham gia 'giải cứu' ùn tắc giao thông ở TP.HCM

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM), cho biết: “ Trung tâm giám sát và điều khiển giao thông là một trong những trung tâm chuyên ngành về giao thông của Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố. Giai đoạn 1 của Trung tâm giám sát và điều khiển giao thông (gọi tắt là Trung tâm) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống điều khiển giao thông hiện hữu, sẽ được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2019".

762 camera tham gia giải cứu ùn tắc giao thông ở TP.HCM Trong trung tâm điều hành có diện tích khoảng 200 m2, hệ thống hiển thị màn hình tường liên tục hiển thị hình ảnh giao thông các con đường của thành phố. Hàng loạt nhân viên điều hành túc trực quan sát và điều khiển giao thông và nắm bắt mọi "chuyển động" của đường phố qua các màn hình. Ảnh: Mạnh Trường Trung tâm giám sát và điều khiển giao thông TP.HCM

Theo ông Triết, phần hạ tầng công nghệ thông tin gồm hệ thống mạng, hệ thống tường lửa, hệ thống phân tải, máy chủ xử lý, máy chủ dự phòng, máy trạm; cùng hệ thống giám sát và điều khiển... đã lắp đặt hoàn tất.

Ông Triết cho hay trung tâm có nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên các tuyến đường chính, nút giao khu vực trung tâm thành phố với nhiều chức năng như: điều khiển đèn tín hiệu, giám sát và cung cấp thông tin giao thông, hỗ trợ xử lý vi phạm. Cụ thể, với hệ thống camera đã có và lắp đặt thêm, trung tâm sẽ cập nhật và chia sẻ dữ liệu của 762 camera giám sát giao thông với các cơ quan đơn vị chức năng. 54 màn hình có độ phân giải cao được đầu tư nâng cấp cũng giúp nhân viên vận hành thời ghi nhận tình hình giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Ảnh: Mạnh Trường Hệ thống màn hình hiển thị hình ảnh giao thông

Đồng thời, trung tâm cũng lắp đặt thêm 136 camera đo đếm lưu lượng giao thông chuyên dụng để tính toán tốc độ lưu thông trung bình, mật độ dòng phương tiện. Tổ chức nhân sự giám sát, vận hành liên tục 24/7 để thông báo kịp thời cho các đơn vị chức năng về tình hình giao thông. Kịp thời xử lý các tình huống gây ùn tắc giao thông cũng như thông tin các sự cố tai nạn trên địa bàn TP.HCM

Ảnh: Mạnh Trường Hệ thống điều khiển và giám sát giao thông hiện đại

Kiểm soát tốc độ phương tiện 9 vị trí, kiểm soát tải trọng tại 6 trạm

Ngoài ra, Trung tâm còn khai thác thông tin tình trạng giao thông từ dữ liệu giám sát hành trình các phương tiện kinh doanh vận tải được chia sẻ từ Tổng cục đường bộ Việt Nam. Thông qua hệ thống giám sát, nhân viên vận hành trung tâm sẽ ghi nhận tất cả các thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Từ đó, tiến hành điều hòa giao thông trên các tuyến đường xảy ra tình trạng đông xe kéo dài, ùn tắc thông qua khả năng kiểm soát và điều khiển linh hoạt hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông.

Ảnh: Mạnh Trường Nhân viên vận hành sẽ túc trực 24/7/365 ngày để điều khiển giao thông "Thay vì CSGT hoặc nhân viên công ích phải điều khiển đèn tín hiệu thủ công tại các tụ đèn như trước kia thì nay nhân viên vận hành của trung tâm sẽ điều khiển ngay tại hệ thống sau khi đã qua phân tích các phương án tốt nhất cho giao thông tại khu vực đó", ông Triết nói.

Cũng theo ông Triết, Trung tâm còn cung cấp thông tin cho người tham gia giao thông qua Cổng thông tin giao thông TP.HCM về tình hình giao thông, các tiện ích trên đường (bãi đỗ xe, biển báo giao thông, trạm xăng, nhà vệ sinh công cộng…), công cụ tìm đường giúp cho người tham gia giao thông có thể lựa chọn lộ trình lưu thông hợp lý, tránh đi qua các khu vực đang xảy ra ùn tắc giao thông.

Ảnh: Mạnh Trường Ngoài cung cấp thông tin qua Cổng thông tin giao thông, trung tâm còn cung cấp qua 64 bảng thông tin điện tử trên các trục đường Ngoài ra, Trung tâm cũng cung cấp thông tin qua 64 bảng thông tin giao thông điện tử được lắp đặt tại một số nút giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố và kênh phát thanh VOV, VOH.

Về chức năng hỗ trợ xử lý vi phạm an toàn giao thông, Trung tâm kiểm soát tốc độ phương tiện tự động 9 vị trí trên các tuyến đường gồm: đường hầm sông Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Cát Lái, QL1A, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh. Kiểm soát tải trọng tại 4 Trạm kiểm soát tải trọng tự động trên đường: Nguyễn Văn Linh, Vành đai Đông, Đồng Văn Cồng và 2 Trạm kiểm soát tải trọng tại Trạm Thu phí An Sương - An Lạc.

Ảnh: Mạnh Trường Các phương tiện vi phạm giao thông sẽ được ghi nhận và chuyển tới lực lượng CSGT và TTGT xử lý Tất cả các hệ thống đều được kết nối điều khiển tập trung tại trung tâm, chia sẻ cho lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông tra cứu trực tuyến để xử lý các phương tiện vi phạm.

Ông Triết cũng chia sẻ thêm, ở giai đoạn 2, sẽ hoàn thành Trung tâm Điều hành giao thông thông minh có quy mô toàn thành phố, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 250 triệu USD. Khi hoàn thành, trung tâm này sẽ quản lý trực tiếp toàn bộ hệ thống điều khiển giao thông của TP.HCM cũng như cung cấp các thông tin, dữ liệu, phục vụ cho việc xử lý các vi phạm, xử lý các sự cố.…

Ảnh: Mạnh Trường Mục tiêu của trung tâm là nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông của thành phố 13 triệu dân