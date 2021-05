Đỗ xe Lexus sai, tài xế thách thức ‘biết xe của ai không mà cấm đỗ?’

Trưa 6.5, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Phan Khắc C. (36 tuổi, trú H.Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi đỗ xe ô tô nơi có biển cấm đỗ

Theo đó, khoảng hơn 10 giờ ngày 6.5, Tổ công tác liên ngành của Công an Q.Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông đô thị trên địa bàn thì phát hiện chiếc ô tô Lexus màu trắng, mang biển số 30G - 223.97 dừng đỗ sai quy định trên phố Tràng Thi, trước cổng Bệnh viện C, đã tiến hành làm việc, nhắc nhở tài xế.

Giấy ra vào trụ sở Bộ Công an được anh C. dán lên kính xe Ảnh Công an cung cấp

Đáng chú ý, trên kính trước chiếc xe này gắn một giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng ( Bộ Công an ) năm 2020, và thời điểm được nhắc nhở, anh C. đã thách thức tổ công tác “biết biển số xe này của ai không mà cấm đỗ?”, rồi chốt khóa cửa xe, bỏ vào phía bên trong Bệnh viện C.

Theo đại diện Công an Q.Hoàn Kiếm, chiếc xe này chiều 5.5 cũng đỗ sai quy định tại khu vực Bệnh viện C và đã được nhắc nhở. Hôm nay, anh C. lại đỗ sai, được nhắc nhở còn thách thức tổ công tác , trong khi có cả phóng viên đang ghi hình.

Lực lượng chức năng tổ chức cẩu phương tiện vi phạm để tạm giữ theo quy định Ảnh Công an cung cấp

Đặc biệt, theo đại diện Công an Q.Hoàn Kiếm, giấy ra vào cơ quan được dán trên kính trước chiếc Lexus không phải của anh C., mà đi xin từ một người bạn.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh C. và tiến hành cẩu phương tiện vi phạm về tạm giữ theo quy định.