Đoàn linh xa đưa nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 27.4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN VN, Ủy ban T.Ư MTTQ VN phát thông cáo đặc biệt: Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 1.12.1920 tại xã Lộc An, H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) lâm bệnh nặng. Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút ngày 22.4.2019 (tức ngày 18.3 năm Kỷ Hợi) tại số nhà 5A Hoàng Diệu, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 - 11 giờ sáng nay, 3.5. Lễ truy điệu từ 11 giờ cùng ngày. Sau đó, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được di chuyển vào TP.HCM để làm lễ an táng vào lúc 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM. Trong 2 ngày Quốc tang (3 - 4.5), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.