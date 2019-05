"Nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh là một nhà chính trị, nhà quân sự tài năng" Tại lễ truy điệu với nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia (5 Trần Nhân Tông, Hà Nội) vào lúc 10 giờ 45 hôm nay 3.5.2019, thay mặt Đảng, Nhà nước đọc điếu văn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh là một nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta; đối với gia quyến của đồng chí, để lại những tiếc thương với đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bè quốc tế Tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, khi giữ cương vị Chủ tịch nước, với tầm tư duy chiến lược, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra và chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc... Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt, tiêu biểu của Đảng, dù ở cương vị nào, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng luôn nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước; không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn thể hiện rõ phẩm chất bộ đội cụ Hồ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh là một nhà chính trị, nhà quân sự tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng, học tập và noi theo…