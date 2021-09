Đoàn người bám trụ trên Quốc lộ 1 suốt đêm, mong được 'thông chốt' về miền Tây

Tối 30.9, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng cho biết vừa ký ban hành khẩn cấp công văn gửi UBND 16 tỉnh, thành gồm: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Dương, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Đắk Nông, Gia Lai để có kế hoạch phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức đưa gần 1.300 người dân đang bị kẹt lại tại Long An khi về quê nhà. Trong đó có nhiều thai phụ, trẻ em… với hoàn cảnh khó khăn về nơi ăn, chốn ở. Nhiều người đã hết tiền và rất thiết tha được trở về quê nhà.