Doanh nghiệp nói gì về vụ không đi xét nghiệm vẫn có giấy âm tính Covid-19?

Trong công văn, ông Chiu Fu Yung, Phó tổng giám đốc Chấp hành Công ty TNHH Freeview Industriel, cho biết sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, công ty đã tổ chức họp giữa ban lãnh đạo công ty, đại diện công đoàn cơ sở của công ty cùng Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh (gọi tắt là Công ty Mỹ Hạnh - tọa lạc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An) cùng một số công nhân có liên quan.

Theo đó, nhằm đáp ứng quy định người di chuyển liên tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 7 ngày nên ngày 7.7, Công ty Freeview Industriel có hợp đồng với Công ty Mỹ Hạnh là trong cùng ngày phía Công ty Mỹ Hạnh đưa người đến test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho 4.301 công nhân của công ty cư trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Danh sách 4.301 công nhân do phía Freeview gửi cho Công ty Mỹ Hạnh vào ngày 6.7. Tuy nhiên, ngày 7.7, khi người của công ty Mỹ Hạnh đến test nhanh Covid-19 thì tại Công ty Freeview Industriel chỉ có 4.275 người có mặt. Chiều 7.7, kết quả xét nghiệm thực tế 4.275 mẫu đều âm tính và phía Công ty Mỹ Hạnh bàn giao toàn bộ 4.301 phiếu kết quả xét nghiệm cho phía Freeview Industriel.

Do thời điểm cuối ngày, các công nhân cần được trả phiếu xét nghiệm để ra về nên hai bên không có thời gian sàng lọc phiếu của những người không đi xét nghiệm, mà chuyển xuống cho trợ lý các xưởng phát cho công nhân. Do đó đã xảy ra sự cố đáng tiếc là nữ không đi xét nghiệm nhưng vẫn được phát phiếu kết quả âm tính với Covid-19.

Cùng ngày, Sở Y tế Long An cho biết vẫn đang chờ kết quả xác minh, làm rõ của Công an tỉnh Long An về vụ "không đi xét nghiệm vẫn có giấy âm tính Covid-19". Hiện nay Phòng khám của Công ty Mỹ Hạnh vẫn đang bị cho tạm ngưng hoạt động khám chữa bệnh và xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 vì UBND H.Đức Hòa đã phát hiện ra có sai phạm trong phòng, chống Covid-19 của phòng khám này.