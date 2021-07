Đình chỉ phòng khám liên quan vụ cấp giấy xét nghiệm Covid-19 'nhầm người'

Sáng 10.7, liên quan vụ nữ công nhân "bỗng dưng được cấp giấy xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19", ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An , cho biết căn cứ vào công văn đề nghị của UBND H.Đức Hòa và tình hình thực tế đang diễn ra, Sở Y tế đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động (khám chữa bệnh và xét nghiệm Covid-19 ) đối với Phòng khám tư nhân Mỹ Hạnh (ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa).

Phòng khám tư nhân Mỹ Hạnh được Sở Y tế Long An cho phép tham gia test nhanh Covid-19 từ tháng 6.2020 ẢNH: B.B

Theo UBND H.Đức Hòa, ngày 5.7, một bệnh nhân ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, H.Đức Hòa đến thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Phòng khám đa khoa Mỹ Hạnh. Tại đây, bệnh nhân bị nghi nhiễm Covid-19 nhưng các nhân viên Phòng khám Mỹ Hạnh không thực hiện việc đưa trường hợp nghi nghiễm này vào phòng cách ly tạm thời của phòng khám và báo cáo cho Trung tâm Y tế Đức Hòa xử lý theo quy định mà cho bệnh nhân tự đi đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) để xét nghiệm lại Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR.

Hành vi của các nhân viên Phòng khám Mỹ Hạnh có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong phòng chống Covid-19 và “để mặc cho Covid-19 tiếp tục lây lan ra cộng đồng

Theo Sở Y tế Long An, Phòng khám tư nhân Mỹ Hạnh cũng là tổ chức có liên quan đến thông tin mà Báo Thanh Niên phán ảnh trong bài: " Nữ công nhân không đi xét nghiệm vẫn có giấy âm tính Covid-19 , công an vào cuộc". Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin trên giấy test nhanh Covid-19 mà ngành chức năng phía tỉnh Tiền Giang cung cấp thì Phòng khám đã khoa Mỹ Hạnh chính là đối tác của Công ty F. trong KCN Tân Hương (Tiền Giang) đã cấp phiếu trả kết quả "nhầm lẫn" về nhân viên công ty này.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND 2 tỉnh Tiền Giang và Long An đều khẳng định đã chỉ đạo ngành chức năng phải làm rõ vụ nữ công nhân ở KCN Tân Hương bỗng dưng được phát kết quả test nhanh âm tính với Covid-19. “Nếu thực sự Công ty F. chủ động sai phạm trong khi cho công nhân test nhanh Covid-19 thì đó là một vấn đề rất nghiêm trọng trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Và chắc chắn tỉnh Tiền Giang sẽ xử lý nghiêm khắc”, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nói.

Trong khi đó, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết: “Nếu xảy ra sai phạm ở Phòng khám Mỹ Hạnh về thông tin phía Tiền Giang cung cấp thì UBND tỉnh Long An sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm để tạo tính răn đe. Hiện, theo yêu cầu của UBND tỉnh Long An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phối hợp phía Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) vào cuộc và đang đối chiếu tất cả các giấy xét nghiệm nhanh Covid-19 mà phía Phòng khám Mỹ Hạnh đã cấp cho Công ty F. ở KCN Tân Hương”.