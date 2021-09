Doanh nghiệp phá rừng phòng hộ chỉ bị đề xuất phạt hành chính?

Huyện ủy Phù Mỹ đề nghị UBND tỉnh Bình Định xem xét buộc công ty trả lại 5,26 ha đất đã lấn chiếm để giao lại địa phương quản lý theo thẩm quyền và thực hiện việc khắc phục hậu quả theo quy định, đồng thời chỉ đạo kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra sai phạm trên.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (gồm 3 nhà máy 1, 2, 3) có diện tích 323 ha tại 2 xã Mỹ Thắng và Mỹ An, tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỉ đồng do Công ty Năng lượng sạch (ở H.Phù Mỹ) làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào cuối năm 2020, hiện đang trong quá trình thi công giai đoạn 2.

Từ tối 6.8, người dân xã Mỹ An phát hiện đơn vị thi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ đưa công nhân, máy móc đến chặt phá rừng dương phòng hộ bên ngoài khu vực dự án tại thôn Xuân Bình (xã Mỹ An). Theo người dân, vào ban đêm, công nhân đem máy cưa đến chặt rừng dương, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường rồi làm hàng rào bằng lưới B40 bao lại, ban ngày nghỉ. Đêm 8.8, người dân đến ngăn cản nhưng các công nhân vẫn tiếp tục chặt phá rừng dương.

Công ty Năng lượng sạch cho rằng trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công tại xã Mỹ An, do “nhầm lẫn” trong xác định ranh giới, cột mốc dự án nên đơn vị thi công đã “tác động” đến phần đất nằm ngoài ranh giới được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất, với diện tích khoảng 5,26 ha. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 , tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch, công ty giao các nhà thầu tăng tốc độ triển khai xây dựng nên công nhân mới thi công vào... ban đêm.