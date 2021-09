Dự án điện mặt trời lấn chiếm 5,26 ha rừng ở Bình Định: Xử phạt hành chính?

Theo báo cáo, ngày 31.8, Phòng TN-MT H.Phù Mỹ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, UBND xã An và đơn vị có liên quan tiến hành xác định lại diện tích, mốc giới phần đất UBND tỉnh Bình Định cho Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch thuê tại xã Mỹ An.

Kết quả kiểm tra xác định tại phần phía tây nam khu đất được UBND tỉnh Bình Định cho thuê, công ty chưa tiến hành xây dựng (diện tích 11,17 ha) vẫn còn nguyên hiện trạng cây rừng phi lao (cây dương). Tại phần đất này, có rừng, đất nghĩa địa tập trung và một số mộ nằm rải rác.

Tại phần phía đông nam khu đất, công ty đã san ủi mặt bằng và làm hàng rào trên diện tích 5,26 ha (thuộc thôn Xuân Bình, xã Mỹ An). Phần đất này do Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ quản lý. Đây là đất trồng phi lao ven biển. Năm 2015, thời điểm được giao khoán bảo vệ, cây trồng tại đây phát triển bình thường. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ và UBND xã Mỹ An, do nắng hạn gây ra từ khi trồng cây đến nay nên cây đến nay chết khô cục bộ.