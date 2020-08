Đội quân thầm lặng truy vết Covid-19

Chiều 6.8, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật và động viên trung úy, y sĩ Nguyễn Thị Thu Thành, đang cách ly tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP - nơi cách ly tập trung của Công an TP.Đà Nẵng dành cho các cán bộ chiến sĩ từng tiếp xúc với các ca Covid-19 trong quá trình làm nhiệm vụ xác minh, tham gia truy vết ở địa bàn. Chị Thành là một trong nhiều “bóng hồng” của lực lượng Công an TP.Đà Nẵng nhận nhiệm vụ chống dịch Covid-19.