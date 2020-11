Đội trưởng thanh tra Sở GTVT Hưng Yên lái ô tô ngược chiều, tông tử vong nữ lao công

Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 ngày 21.11, ông Vương lái xe ô tô mang biển số 89A-104.55 di chuyển từ chợ Đầu (H.Tiên Lữ, Hưng Yên) về chợ Gạo (TP.Hưng Yên).

Khi đến đường Lê Văn Lương (P.An Tảo, TP.Hưng Yên), xe của ông Vương đã va chạm với một xe taxi, sau đó va chạm tiếp với xe máy do chị V.T.H (38 tuổi, trú H.Tiên Lữ; là nhân viên của Công ty môi trường đô thị TP.Hưng Yên) khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết, hình ảnh tại hiện trường cho thấy ông Vương đã điều khiển xe ô tô đi ngược chiều, dẫn đến tai nạn.

Theo ông Khải, sau khi xảy ra sự việc, ông Vương rời khỏi hiện trường, đến khoảng 10 giờ sáng 22.11 mới ra trình diện cơ quan chức năng.

Ngày 23.11, Sở GTVT tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu ông Vương viết tường trình, kiểm điểm và quyết định tạm đình chỉ công tác cán bộ này để phục vụ điều tra.

“Anh Vương hôm đó về quê, do đi quá đường nên vòng lại đi ngược chiều. Về thông tin anh Vương uống rượu, tôi có nghe dư luận nói nhưng còn phải đợi công an điều tra. Bước đầu, kết quả kiểm tra nồng độ cồn , anh Vương không vi phạm, cũng có thể có uống nhưng khi ra trình diện thì hết rồi. Chúng tôi cũng đang đợi kết luận từ công an để có hình thức xử lý”, ông Khải nói.