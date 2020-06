Đón các anh về cùng đồng đội

Sáng 5.6, tại nghĩa trang liệt sĩ H.Phước Sơn, UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam) tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt của 17 chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn Đặc công 404 , Quân khu 5 hy sinh trong trận đánh Khâm Đức vào căn cứ Mỹ ngày 5.8.1970.

Hơn 20 năm tìm kiếm

Thượng tá Phan Anh Hải, Chính trị viên Cơ quan Quân sự H.Phước Sơn, cho biết cuộc tìm kiếm lần này có sự hỗ trợ tích cực từ các cựu binh Mỹ trong xác định vị trí. Dù khi so sánh các hình ảnh, tư liệu các cựu binh cung cấp cho thấy vị trí tương đối chuẩn xác tại khu vực sân bay Khâm Đức, nhưng việc tìm kiếm hết sức khó khăn do sân bay Khâm Đức đã thay đổi. Sau khi mở rộng vị trí tìm kiếm, đến chiều 1.6, lực lượng chức năng phát hiện một số mảnh xương ống và nhiều mẫu vật như dây lưng quần, dây dù… trùng khớp với hình ảnh video tư liệu do những cựu binh Mỹ cung cấp.

Sau 2 ngày lựa từng mẫu vật dù là nhỏ nhất, việc tìm kiếm cơ bản hoàn tất. “Việc tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công hy sinh tại trận địa Khâm Đức lần này được xem là kỳ tích. Bởi hơn 20 năm qua, thân nhân các gia đình liệt sĩ và các cựu chiến binh đồng đội năm xưa đã tiến hành hàng chục cuộc tìm kiếm, hàng ngàn khối đất đá tại khu vực sân bay Khâm Đức được xới tung vẫn không tìm thấy”, thượng tá Phan Anh Hải bày tỏ.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn, cho hay sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, với sự chứng kiến của các cựu chiến binh và thân nhân gia đình các liệt sĩ, lực lượng chức năng đã tìm thấy hố chôn 17 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn Đặc công 404 đã hy sinh, kết thúc hành trình hàng chục năm tìm kiếm nhiều gian nan, vất vả. “Tổ quốc, nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ. Vĩnh biệt các đồng chí, xin cầu nguyện các liệt sĩ yên giấc ngàn thu”, ông Hà bày tỏ.

"Niềm mong ước của mẹ đã thành hiện thực"

Ông Phạm Công Hưởng (Tiểu đoàn Đặc công 404) nhớ lại tháng 7.1970, tại Khâm Đức, Mỹ đã đổ xuống Lữ đoàn 196, một tiểu đoàn pháo binh và một số đơn vị quân Việt Nam cộng hòa. Địch thường xuyên tung quân xuống các vùng xung quanh để khống chế toàn bộ khu vực, lấy Khâm Đức làm trung tâm, nhằm án ngữ vùng miền núi phía tây Quảng Nam, cắt đứt con đường 14 nối Tây nguyên với hạ Lào và đường Hồ Chí Minh chi viện miền Nam.

Cơ quan chức năng tiến hành khai quật ngôi mộ chung của 17 liệt sĩ Ảnh: Nam Thịnh

Quân ta quyết tâm đánh địch để giải phóng Khâm Đức, giữ vững huyết mạch giao thông tuyến đường mòn Hồ Chí Minh nhằm chi viện hàng hóa của hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Tháng 7.1970, nhận mệnh lệnh từ Tư lệnh Quân khu 5, Tiểu đoàn Đặc công 404 đã tổ chức tấn công tập kích cứ điểm sân bay Khâm Đức.

Đến 4 giờ sáng 5.8.1970, trận tập kích của Tiểu đoàn Đặc công 404 vào Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Pháo binh 82 và 02 đại đội thuộc Lữ đoàn 196 lục quân Mỹ, làm thiệt hại nặng nề vũ khí và quân số của địch. Khi được lệnh rút quân qua cửa mở, các chiến sĩ ta bị hai máy bay trực thăng Mỹ từ trên cao bắn đạn xối xả xuống. Cả 17 chiến sĩ tiểu đoàn đã chiến đấu quả cảm đến phút cuối cùng và anh dũng hy sinh trong đồn địch.

Do bị thiệt hại nặng, đến 26.8.1970 địch phải rút quân hoàn toàn khỏi cứ điểm Khâm Đức.

“17 bộ đội đặc công ra đi đến nay tròn 50 năm. Suốt 20 năm tổ chức tìm kiếm, giờ đây chúng tôi đã đón các anh về giữa lòng đất mẹ”, ông Hưởng nghẹn ngào nói.