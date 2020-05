Đón không khí lạnh trong mùa hè, Bắc bộ có mưa, nắng nóng hạ nhiệt

Chiều nay 10.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc đang nén rãnh áp thấp đang dịch chuyển xuống phía Nam ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ nước ta.

Dự báo thời tiết từ đêm nay, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp, các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa giông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày mai 11.5, thời tiết nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ dần giảm nhiệt. Đến hết ngày 12.5, mưa giông sẽ mở rộng xuống các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ, chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt diện rộng đầu tiên trong mùa hè năm nay.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay cho đến hết ngày 12.5 có lúc có mưa rào và giông. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở phía tây Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam bộ. Nền nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 34 - 37 độ C.

Trong đó, khu vực vùng núi bắc và trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đặc biệt, khu vực Tương Dương (Nghệ An) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên tới 40,4 độ C.