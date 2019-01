Đón tết Việt Nam ở bệnh viện dã chiến Nam Sudan

PV Thanh Niên có cuộc phỏng vấn với bác sĩ, thiếu tá Nguyễn Thành Công, Phó giám đốc BVDC 2.1 từ Nam Sudan vừa về đến VN

Thưa ông, trong những ngày qua, không khí đón tết tại BVDC 2.1 thế nào?

Để đảm bảo đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên, lãnh đạo BVDC 2.1 đã tổ chức đón Tết Nguyên đán theo đúng phong tục cổ truyền. Với tinh thần sáng tạo, độc lập tự chủ, mặc dù cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, chúng tôi vẫn cố gắng có một cái tết vui vẻ, đầy đủ và đầm ấm. Chúng tôi tổ chức gói, nấu bánh chưng và quây quần bên nhau.

Không có lá dong, chúng tôi xin được lá chuối từ đơn vị cảnh sát Campuchia. Các đồng chí hậu cần tự làm khuôn gỗ để tạo nên những chiếc bánh chưng vuông vức, đẹp mắt.

Không có hoa mai, hoa đào, chúng tôi chặt những cành khô, làm hoa giấy gắn lên. Dưới ánh đèn nháy lung linh, bạn có thể nhìn thấy một không khí tết như ở VN. Một mâm cơm tết với gà, xôi và bánh chưng theo đúng truyền thống.

Khí hậu khắc nghiệt Khó khăn đầu tiên phải nói tới là điều kiện thời tiết, khí hậu nơi đây vô cùng khắc nghiệt. Ban ngày nhiệt độ có thể lên tới hơn 50 độ C, ban đêm và về sáng thì thời tiết rất lạnh. Gió to cuốn theo bụi, mặt đất nứt nẻ. Điều kiện khí hậu này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân viên BVDC mà còn ảnh hưởng tới việc bảo quản trang thiết bị y tế, cũng như việc vận hành BV. Liên Hiệp Quốc cung cấp thực phẩm mỗi tuần cho BVDC. Thực phẩm đảm bảo gồm: bò, heo, gà, cá và tôm. Nhìn chung đáp ứng yêu cầu về dinh dưỡng và vệ sinh. Tuy nhiên, việc cung cấp rau, củ, quả không đáp ứng đủ nhu cầu và thường bị hỏng do bảo quản lạnh lâu ngày. Cán bộ nhân viên BVDC đã thực hiện tăng gia sản xuất theo yêu cầu nhiệm vụ và đáp ứng nhu cầu đơn vị. Vườn rau của đơn vị được phủ xanh với nhiều loại rau củ như mướp, bầu, mồng tơi, rau dền, rau muống, nhiều loại rau thơm và cả dưa hấu. Bác sĩ, thiếu tá Nguyễn Thành Công, Phó giám đốc BVDC 2.1 Một bữa tiệc cuối năm đã được tổ chức với khách mời là tất cả BV tại Bentiu (Nam Sudan) như BV cấp 1 của Anh, BV cấp 1 của Ấn Độ, Ghana... Bữa tiệc đem lại không khí đầm ấm, gia đình cho tất cả mọi người. Khách mời đã nói rằng, họ chưa bao giờ được tham dự một bữa tiệc đầm ấm, mang đậm bản sắc và tình cảm như thế.

Tình cảm của người dân địa phương với BVDC 2.1 ra sao?

Chúng tôi vẫn nói đùa với nhau rằng, BVDC 2.1 VN giờ nổi tiếng quá. Các vị chính khách, quan chức cấp cao của phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan đều sắp xếp thời gian tới thăm. Họ đánh giá rất cao khối lượng công việc chúng tôi đã làm được.

Nhưng xúc động hơn cả là tình cảm của nhân viên phái bộ, người địa phương dành cho chúng tôi. Chúng tôi mặc quân phục đi đến đâu, những nhân viên địa phương, nhân viên Liên Hiệp Quốc không quen biết đều tươi cười, niềm nở: “Hello Việt Nam”, “Very good”…

Làm việc bằng 200% sức lực

Ông có thể nói qua khối lượng công việc mà BVDC 2.1 đã làm 4 tháng qua không?

Ngày 27.10.2018, chúng tôi chính thức nhận bàn giao từ BVDC cấp 2 của Vương quốc Anh. Tiếp quản khu vực BV tạm trong lều bạt, điều kiện làm việc rất khó khăn, chật hẹp.

Tất cả các cán bộ nhân viên BVDC 2.1 đã làm việc bằng 200% sức lực để duy trì, vận hành BV một cách nhịp nhàng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân viên phái bộ.

Trong ngày đầu tiên bàn giao (27.10), BVDC 2.1 VN đã thực hiện phẫu thuật một ca viêm ruột thừa. Sinh hoạt của mỗi cá nhân và toàn đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do các trang bị hậu cần, vật tư bảo đảm còn đang trên đường biển. Dự kiến sẽ tới Bentiu vào tháng 2.2019. Nhưng chính lúc này mới thấy tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia giữa những người lính.

Đến thời điểm hiện tại, BVDC 2.1 của VN đã khám và điều trị cho hơn 400 lượt bệnh nhân. Trong đó 21 bệnh nhân nội trú; thực hiện 10 ca phẫu thuật như: viêm ruột thừa, thoát vị bẹn… Điều trị thành công nhiều ca sốt rét nặng.

Nhìn chung cơ cấu bệnh tật ở đây tiếp nhận là bệnh hay gặp của các nước nhiệt đới. Điển hình trong số đó là bệnh lý sốt rét, thường có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thời gian gần đây nguy cơ bùng phát Ebola đang tăng cao. Tất cả các đơn vị tại Phái bộ UNMISS đang triển khai kế hoạch dự phòng các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. BVDC 2.1 cũng đang huấn luyện, xây dựng kế hoạch, thiết lập các khu vực cách ly để sẵn sàng đối mặt dịch bệnh nguy hiểm này.

Cho tới thời điểm này chúng tôi chỉ phải chuyển 1 trường hợp lên tuyến trên, do quy định của Liên Hiệp Quốc, BVDC cấp 2 chỉ lưu bệnh nhân không quá 7 ngày cho một đợt điều trị.

Tình hình an ninh tại địa phương BVDC 2.1 trú đóng hiện nay ra sao?

BVDC 2.1 ngoài công việc chuyên môn thì tự đảm bảo an ninh, canh phòng, tuần tra trong nội bộ đơn vị. Đảm bảo an ninh vòng ngoài có các đơn vị khác như cảnh sát Ghana, tiểu đoàn bộ binh Mông Cổ… đảm trách. Do đã được huấn luyện kỹ càng về tình hình an ninh, các quy định của phái bộ cũng như xác định rõ tinh thần “tự bảo vệ chính mình” nên BVDC 2.1 và mỗi cá nhân không để mất an ninh, an toàn trong đơn vị.