Đóng BHXH bằng 70% bình quân tổng thu nhập có khả thi?

Đề xuất của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi quy định đóng BHXH theo hướng tiền lương làm căn cứ đóng thấp nhất phải bằng 70% bình quân tổng thu nhập của người lao động đang khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay do ảnh hưởng dịch Covid-19

Qua kiểm tra tiền lương đóng BHXH tại một số đơn vị, BHXH Việt Nam cho thấy, cơ bản các DN chỉ xây dựng thang, bảng lương để đóng BHXH ở mức thấp nhất (bằng lương tối thiểu vùng, cộng 7% đối với lao động đã qua đào tạo nghề và cộng thêm 5% hoặc 7% đối với lao động lành nghề, hoặc có công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)…

Trước thực trạng trên, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn cho hay BHXH kiến nghị sửa đổi quy định về tiền lương đóng BHXH đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất khả năng trốn tránh các khoản phải đóng của DN, theo hướng quy định tiền lương làm căn cứ đóng thấp nhất phải bằng 70% bình quân tổng thu nhập của NLĐ; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về tiền lương, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về tiền lương và BHXH.

Trong bối cảnh đang phải đương đầu với những khó khăn do Covid -19 gây ra, nhiều DN khá “sốc” khi nghe thông tin trên. Ông Đoàn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty may Hà Nam, chia sẻ: “Thu nhập của NLĐ không ổn định, lên xuống thất thường, có năm cao, năm thấp, tháng cao, tháng thấp. Nếu sửa đổi quy định trên rất nặng nề với DN, đặc biệt là DN dệt may và da giày, bởi việc đảm bảo nguồn thu đều đặn hằng tháng và nộp BHXH cho tất cả NLĐ đã quá nặng với DN. Tăng mức đóng BHXH hơn nữa trong bối cảnh này thì không hợp lý chút nào”.