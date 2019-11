Động đất 4,2 độ richter tại Nghệ An

Khoảng 15 giờ 30 chiều nay 20.11, người dân ở một số huyện miền núi Nghệ An cảm nhận một cơn rung chấn bất thường

Ông Trần Văn Cường (ngụ xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, vào thời điểm trên, xuất hiện một tiếng động lớn như tiếng sấm trong lòng đất, liền sau đó đồ đạc để trên bàn rung lắc, kéo dài khoảng 3 - 4 giây.

Chị Phan Giang (ngụ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cũng cho biết, rung chấn khiến mọi người cảm nhận rất rõ.

Người dân một số huyện khác như: Đô Lương, Nghĩa Đàn, Yên Thành... của tỉnh Nghệ An cũng cảm nhận được rung chấn của trận động đất trên. Một cán bộ xã Minh Thành (huyện Yên Thành) cho biết, khi cán bộ xã đang làm việc thì có hiện tượng đồ đạc trên bàn rung lắc khiến nhiều người hoảng hốt bỏ chạy ra sân.

Rung chấn trên được xác định là do một trận động đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ra. Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), trận động đất mạnh 4,2 độ richter xảy ra lúc 15 giờ 32 phút tại vị trí có tọa độ 19.172 độ vĩ Bắc - 105.133 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, thuộc địa phận huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

Đến chiều tối nay, chính quyền địa phương các huyện có rung chấn cho biết, chưa ghi nhận có thiệt hại do động đất gây ra.