Đồng Nai: 3 'nữ quái' lập văn phòng công chứng giả, lừa đảo bán đất chiếm 4 tỉ đồng

Ngày 18.6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt khẩn cấp 3 "nữ quái" làm giả giấy tờ, mở văn phòng công chứng giả, lừa đảo bán đất chiếm đoạt 4 tỉ đồng.

3 "nữ quái" gồm Hoàng Thị Kiều Trang (33 tuổi), Hoàng Thị Trang (28 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nga, (29 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2020 Kiều Trang làm giả giấy CMND, hộ khẩu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 lô đất nằm ở đường D10, đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa.

Tiếp đến Kiều Trang cùng Nga thuê căn nhà P.An Bình, TP.Biên Hòa mở văn phòng công chứng giả, thuê người đóng giả nhân viên văn phòng , làm giả mộc và tên công chứng viên. Sau đó cả hai tìm người mua lô đất trên.

Ngày 21.9.2020, bà N.T.T.N và ông V.Q.H cùng TP.HCM đến xem và đồng ý mua lô đất với giá 4 tỉ đồng. Lúc này Nga và và Hoàng Thị Trang dẫn khách đến văn phòng công chứng giả mà 3 "nữ quái" chuẩn bị sẵn làm hợp đồng. Hợp đồng giả làm xong, khách chuyển cho 3 "nữ quái" đủ 4 tỉ đồng (gồm 2 tỉ đồng tiền mặt và 2 tỉ đồng qua chuyển khoản).

Sau khi lừa được tiền, Kiều Trang đem toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả đi tiêu hủy. Kiều Trang được chia 150 triệu đồng để trả tiền thuê mặt bằng làm văn phòng công chứng, mua trang thiết bị văn phòng và tiền thuê nhân viên. Số tiền còn lại, Hoàng Thị Trang lấy 1,7 tỉ đồng, Nguyễn Ngọc Nga được 2,15 tỉ đồng. Sau đó cả 3 bỏ trốn.

Đến ngày 24.9.2020, biết mình bị lừa, bà N.T.T.N và ông V.Q.H đã tố cáo vụ việc bị lừa đến Công an tỉnh Đồng Nai. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Hoàng Thị Trang tại Kiên Giang, bắt Nguyễn Ngọc Nga tại xã An Phước (H.Long Thành, Đồng Nai). Còn Hoàng Thị Kiều Trang ra đầu thú.

Lực lượng công an thu giữ 1,393 tỉ đồng (trong đó riêng phần thu giữ từ Nguyễn Ngọc Nga là 1,129 tỉ đồng). Đối với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng còn lại, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga khai đã trả nợ vay nặng lãi trước đó.