Tóm nhóm 'nữ quái' trộm điện thoại của du khách đến Đà Lạt nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Trưa 2.5, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt phối hợp với các cơ quan chức năng đưa nhóm nghi can gồm 3 'nữ quái' và 1 nam chuyên móc trộm điện thoại của du khách tại khu vực chợ đêm Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 để thực nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Các nghi can bị Công an Đà Lạt tóm gọn gồm: Phạm Thị Hậu (32 tuổi, ngụ P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Phạm Kim Vân (31 tuổi), Trương Thị Hải (31 tuổi) và Lê Vi Vũ (31 tuổi, cùng ngụ H.Bù Gia Mập, Bình Phước).

Điển hình, khoảng 19 giờ ngày 1.5, thấy chị H.T.C.L (32 tuổi, du khách đến từ Bình Dương) đang đi bộ từ khu Hòa Bình xuống tượng đài trước chợ Đà Lạt, Hậu đến áp sát chị L. thò tay vào túi xách, lấy trộm 1 điện thoại "xịn" rồi chuyển cho Hải.

Tiếp đó, nhóm trộm di chuyển ra phía cổng chợ Đà Lạt, thấy chị V.T.H.P (du khách đến từ TP.HCM) đang đi dạo, Hậu liền áp sát lấy gọn chiếc điện thoại rồi chuyền cho Hải. Sau khi nhận 2 điện thoại trên, Hải nhanh chân ra phía bờ hồ Xuân Hương đưa cho Vũ cất giấu.

Nhóm 'nữ quái' tại hiện trường vụ trộm điện thoại di động của du khách ẢNH: LÂM VIÊN

Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30.4 - 1.5, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng , Công an TP.Đà Lạt trực chiến 100% quân số, sẵn sàng ra quân, tung trinh sát bám sát địa bàn, để kịp thời theo dõi, đấu tranh với tội phạm và nhóm 'nữ quái' chuyên trộm điện thoại di động của du khách trên, và công an đã bị tóm gọn các tên trộm.