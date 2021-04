Đồng Nai: Bắt 6 bị can liên quan vụ vỡ quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm

Ngày 8.4, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 bị can gồm: Trần Ngọc Hưng (67 tuổi), Phạm Ngọc Xuyến (65 tuổi), Vũ Thanh Hà (61 tuổi), Trần Uy Quyền (59 tuổi), Trần Hiến Minh (58 tuổi) Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm (H.Thống Nhất, Đồng Nai).

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trên.

Liên quan đến cùng tội danh này, Công an tỉnh Đồng Nai còn khởi tố bị can Nguyễn Văn Lợi (59 tuổi). Bị can Lợi bị cấm đi khỏi nơi cư trú.