Đồng Nai: Bắt chủ tiệm photocopy làm giả con dấu UBND phường, Công an TP.Biên Hòa

Trước đó, vào chiều 13.8, Công an P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) bất ngờ kiểm tra hành chính tiệm photocpy Hoàng Ngân trên đường Đinh Quang Ân (thuộc KP.Hương Phước, P.Phước Tân) do Nguyễn Hoàng Đạt làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện Đạt đang bán 3 bộ hộ khẩu photocopy có chứng thực sao y bản chính cho một người dân, 3 bộ sổ hộ khẩu photocopy này có dấu mộc của UBND P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) và chữ ký của Chủ tịch phường. Làm việc với công an, Đạt khai nhận đã làm giả 3 bộ sổ hộ khẩu photocopy chứng thực trên và bán với giá 40.000 đồng..

Khám xét nơi ở của Đạt, lực lượng Công an P.Phước Tân đã thu giữ nhiều con dấu giả, trong đó có con dấu UBND P.Tam Phước, có cả con dấu giả Công an TP.Biên Hòa . Sau khi lập hồ sơ, Công an phường đã bàn giao cho Công an TP.Biên Hòa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.