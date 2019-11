Cảnh báo nạn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ở Quảng Nam

Như Thanh Niên đã phản ánh, tháng 2.2019, trên mạng xã hội lan truyền về văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ký về cấp phép dầu tư chuỗi khách sạn, khu phức hợp giải trí ở TP.Hội An. Tuy nhiên, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định chữ ký có đóng dấu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu bị giả mạo; mẫu văn bản cũng được làm một cách rất sơ sài, không đúng mẫu. Văn bản có chữ ký Chủ tịch tỉnh Đinh Văn Thu và con dấu được cho giả mạo để thổi giá đất ẢNH: H.T Văn bản này sau đó được xác định do một nhóm “cò đất” tự tạo để đẩy gía đất ở khu vực xung quanh “ dự án ma ” là chuỗi khách sạn 5 sao, khu phức hợp kết hợp casino, giải trí tại phường Cẩm Nam, TP.Hội An.