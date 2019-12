Đồng Nai, Bình Dương tổng kiểm tra xe đưa đón học sinh

Theo đó, Ban An toàn giao thông yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông và đăng kiểm kiểm tra, xử lý ô tô đưa đón HS không đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đề nghị Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các phương tiện đưa đón HS khi tham gia giao thông.

Trước đó, sáng 4.12, ô tô 7 chỗ 61H-2335 trong lúc chở 10 HS Trường tiểu học An Phú (TX.Thuận An, Bình Dương) trên đường đến trường thì bất ngờ bị bốc cháy, khói đen mù mịt. Rất may các HS kịp thời thoát ra khỏi xe nên không xảy ra thương vong.

Theo thông tin từ cơ quan đăng kiểm, chiếc xe 61H-2335 được sản xuất từ năm 2003; có niên hạn đăng kiểm 6 tháng một lần. Xe do phụ huynh ở P.An Phú tự hợp đồng thuê để đưa đón các HS đến trường. Trước đó, Sở GD-ĐT Bình Dương cũng có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, trường phổ thông có sử dụng dịch vụ đưa đón HS đi học bằng ô tô phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện, đảm bảo an toàn; xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình đưa rước HS…

Liên quan 2 vụ HS ngã xuống đường từ xe đưa đón tại TP.Biên Hòa và H.Trảng Bom (Đồng Nai), Sở GTVT Đồng Nai vừa có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để bàn về việc xử lý ô tô đưa đón HS không đảm bảo an toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp này đều có vi phạm các quy định trong kinh doanh , vận chuyển hành khách, như: tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu xe; chất lượng xe xuống cấp không đảm bảo dẫn đến xảy ra các sự cố nghiêm trọng.

Ông Từ Nam Thành, Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo CSGT tăng cường công tác tuần tra, xử lý đối với các vi phạm của xe đưa đón HS. Sở GTVT Đồng Nai cũng phối hợp với Sở GD-ĐT Đồng Nai, các đơn vị liên quan rà soát toàn diện chất lượng xe đưa đón HS, từ hợp đồng kinh doanh đến công tác đăng kiểm, cấp phù hiệu…

Trước đó, ngày 26.11, 3 HS Trường tiểu học Phan Bội Châu (TP.Biên Hòa) bị rơi từ chiếc xe 16 chỗ 51B-079.23 đang chở HS của lớp 1/6 từ Trường tiểu học Phan Bội Châu, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) về nhà cô giáo chủ nhiệm.