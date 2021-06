Đồng Nai: Cháy nổ lớn tại một công ty hóa chất ở KCN Long Bình

Công an TX.Ngã Năm (Sóc Trăng) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đình Đức, tài xế xe đầu kéo sử dụng ma túy 'thông chốt' kiểm dịch, gây tai nạn liên hoàn.

Công an H.Chợ Mới, An Giang vừa bắt giam bị can Trần Văn Huy về tội trộm cắp tài sản. Bị can này phá hỏng camera an ninh của một cơ sở thờ tự, nửa đêm lẻn vào trộm cắp lư đồng.