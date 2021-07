Đồng Nai: Chợ cá Hóa An có ca dương tính với Covid-19, lấy 210 mẫu xét nghiệm

Sáng 8.7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết trong đêm 7.7, TP.Biên Hòa phát hiện thêm 15 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 5 ca từ F1 lên F0. Đáng chú ý có ca dương tính ở chợ Hóa An (TP.Biên Hòa) có nguồn lây từ chợ Bình Điền (Q,8, TP.HCM).

Ca dương tính ở chợ Hóa An ở trọ khu phố An Hòa, P.Hóa An (TP.Biên Hòa), Trước đó, vào các ngày 1 và 2.7, người có lên chợ Bình Điền lấy cá. Ngày 7.7, người này đi xét nghiệm thì phát hiện dương tính với Covid-19.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, ca dương tính tại chợ Hóa an có nguy cơ cao, phức tạp. Hiện lực lượng chức năng đã lấy 210 mẫu xét nghiệm liên quan, chờ kết quả.

