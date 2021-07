Đồng Nai: Công ty Changshin Việt Nam với 41.000 công nhân tạm ngưng hoạt động 6 ngày

Thời gian tạm ngưng hoạt động là 6 ngày (đến hết ngày 19.7), công ty sắp xếp cho công nhân nghỉ phép năm. Ngoài ra trong thời gian này, ai chưa xét nghiệm Covid-19 thì đến công ty để được xét nghiệm theo lịch đã thông báo. Nếu ai không đến được thì sau khi công ty hoạt động trở lại, công nhân đó phải tự xét nghiệm Covid-19, trình giấy báo kết quả âm tính cho công ty.

Vào ngày 11.7, Công ty Pouchen Việt Nam cũng đã ra văn bản thông báo cho toàn bộ công nhân của công ty (gần 17.000 công nhân) nghỉ làm trong 14 ngày, kể từ ngày 11.7. Lý do do công ty đóng trụ sở ở P.Hóa An (TP.Biên Hòa) thuộc khu vực phong tỏa theo quyết định của tỉnh Đồng Nai. Thời gian công nhân nghỉ phép được tính vào phép cách ly phòng dịch, công nhân hưởng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.