Theo thông báo của Công ty Pouchen Việt Nam ra vào tối 11.7, do công ty nằm ở P.Hóa An (TP.Biên Hòa) thuộc khu vực phong tỏa theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 10.7. Do đó, công ty sắp xếp cho toàn thể người lao động nghỉ phép trong vòng 14 ngày, kể từ 11.7.