Đồng Nai: Hai quán karaoke bán ma túy cho khách sử dụng

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng phát hiện 28 đối tượng tại 2 quán karaoke trên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 1.2, lực lượng PC 02 phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai và lực lượng Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) kiểm tra đột xuất quán karaoke Phương Nam (tổ 8, khu phố 3, P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh) do ông Nguyễn Mạnh Dũng (44 tuổi) làm chủ. Qua kiểm tra 2 phòng VIP của quán, lực lượng công an phát hiện 13 khách có biểu hiện sử dụng ma túy , trong 1 phòng có bịch chứa ma túy tổng hợp.