Công an quận 3 triệt phá động lắc, phát hiện 17 người dương tính ma tuý

Ngày 21.1, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi can, gồm: Nguyễn Tuấn Long (32 tuổi, ngụ quận 12), Trương Thị Thảo (21 tuổi, quê An Giang); Nguyễn Lâm Bình (34 tuổi, ngụ quận 3), Lê Ngọc Phú (32 tuổi, quê Bình Phước) và Phan Ngọc Minh Thành (25 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về các hành vi “ tàng trữ trái phép chất ma tuý ”, “ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ” và “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.