Đồng Nai: Khởi tố bị can giả mạo Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ

Sáng 10.9, thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Hải (33 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa), đối tượng giả mạo Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.