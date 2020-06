Đồng Nai: Tạm giữ hình sự băng cho vay nặng lãi, chiếm dụng nhà con nợ

Ngày 11.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai tạm giữ hình sự Hoàng Văn Giang (32 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa), Nguyễn Duy Thịnh (22 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu), Đinh Trọng Dũng (41 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, cùng tỉnh Đồng Nai) và Đặng Văn Hùng (34 tuổi, ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi "xâm phạm chỗ ở người khác" và "cho vay nặng lãi".

Theo điều tra ban đầu, bà L. (57 tuổi, ngụ tại TP.Biên Hòa) có vay của nhóm Đinh Trọng Dũng hơn 2,3 tỉ đồng với lãi suất 10%/tháng. Do bà L. chưa trả nợ nên Dũng cho một số người đến đóng cọc rào lưới B40 trên đất của bà L. (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) rồi rao bán.

Tối 9.6, Dũng, Giang, Thịnh cùng với một số người đến yêu cầu bà L.và các thành viên trong gia đình phải dọn đi nơi khác vì căn nhà này đã bán cho người khác.

Do chủ nhà không đồng ý nên Dũng, Giang và Thịnh đe dọa, đồng thời vào nhà bà L. ăn ngủ để trấn giữ. Xét thấy hành vi trên của những người nêu trên có dấu hiệu của hành vi xâm phạm chỗ ở người khác nên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo bố trí lực lượng bắt quả tang xử lý.

Khám xét nơi ở của các nghi can, công an còn thu giữ tập tài liệu mua bán đất, 1 mã tấu… Điều tra bước đầu, công an xác định các nghi can này là băng nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cho vay nặng lãi nên tiếp tục mở rộng điều tra.