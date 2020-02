Đồng Nai: Truy bắt nghi can sát hại bé trai 10 tuổi

Sáng 13.2, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt nghi can Vi Thái Thiện (34 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ sát hại bé trai 10 tuổi