Đồng Nai yêu cầu các công ty 'nguy cơ cao' sớm xét nghiệm Covid-19 cho công nhân

Ngày 15.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đồng Nai ra thông báo yêu cầu các công ty thuộc 8 huyện, TP trên địa địa bàn khẩn trương xét nghiệm Covid-19 cho công nhân.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đồng Nai, hiện nay đã xuất hiện một số ổ dịch mới tại các khu công nghiệp Long Bình, Sông Mây, Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, Nhơn Trạch 2. Ngoài ra một số công ty nằm ngoài khu công nghiệp có số lượng công nhân lớn như Pouchen, Changshin cũng phát hiện nhiều ca dương tính với Covid-19. Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp hiện nay rất cao.

Do vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đồng Nai đề nghị sở LĐ-TB-XH, Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, TP chỉ đạo các công ty trong và ngoài khu công nghiệp thuộc nhóm “nguy cơ rất cao” gồm: TP.Biên Hòa, Thống Nhất và nhóm “nguy cơ cao” gồm: Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho công nhân. Chi phí do công ty chi trả. Việc xét nghiệm bắt đầu từ 15.7 và càng sớm càng tốt để tách các F0, F1, F2 ra khỏi lực lượng lao động, đảm bảo sản xuất an toàn.