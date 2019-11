Đồng Tháp: Bắt nghi phạm giết tài xế xe ôm lấy tiền sang Campuchia trả nợ

Chiều 9.11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ Trần Trọng Trúc (43 tuổi, ngụ xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.