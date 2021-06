Đồng Tháp: Cả trăm người tụ tập đá gà bất chấp lệnh giãn cách phòng dịch Covid-19

Cụ thể, Công an TP.Hồng Ngự cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 5.6 lực lượng C ảnh sát hình sự Công an TP.Hồng Ngự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả tang tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, TP.Hồng Ngự, ước tính cả trăm người tham gia.