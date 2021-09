Đồng Tháp: Dùng dao tự chế cướp 6 con vịt, 3 người bị tạm giữ hình sự

Chiều 20.9, tin từ Công an H.Cao Lãnh cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Luân (21 tuổi), Huỳnh Công Đức (22 tuổi) và Võ Văn Nhiều (24 tuổi, cùng ngụ xã Gáo Giồng, H.Cao Lãnh) để điều tra về hành vi cướp tài sản . Cả ba đã dùng hung khí đe dọa người dân để cướp 6 con vịt.

Trước đó, tối 13.9, Công an xã Gáo Giồng nhận tin báo của người dân nuôi vịt tại ấp 3 và ấp 4 của xã Gáo Giồng bị nhóm thanh niên sử dụng hung khí đe dọa, đánh và cướp 6 con vịt . Công an xã đã nhanh chóng phối hợp Công an H.Cao Lãnh đến hiện trường điều tra, xác minh vụ việc.