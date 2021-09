Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm trộm tài sản trị giá gần 1 tỉ đồng

Chiều 19.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu), cho biết lực lượng công an vừa bắt giữ khẩn cấp 3 nghi phạm gồm: Lê Thanh Học (17 tuổi), Dương Mộc Thạnh (25 tuổi) và Lâm Minh Cảnh (23 tuổi, cùng ngụi P.1, TP.Bạc Liêu) để điều về hành vi trộm cắp tài sản

Theo điều tra ban đầu của công an, để có tiền tiêu xài, Học, Thạnh và Cảnh bàn bạc tìm các cơ sở kinh doanh, lợi dụng đêm tối chủ cơ sở mất cách giác để đột nhập trộm tài sản.

Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 16.9, cả 3 mang theo một số dụng cụ đến một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn khóm 4, P.7, TP.Bạc Liêu. Tại đây, các đối tượng đã đột nhập vào bên trong để trộm cắp số tài sản trị giá gần 1 tỉ đồng gồm: 703 triệu đồng tiền mặt, gần 5 lượng vàng, 3 triệu đồng thẻ cào điện thoại.

Từ tin báo của chủ cửa hàng, Công an TP.Bạc Liêu nhanh chóng cử lực lượng vào cuộc điều tra. Qua khoanh vùng, xác minh các nghi phạm trên có liên quan đến vụ trộm. Ngay trong đêm 18.9, Công an TP.Bạc Liêu đã triển khai lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Học, Thạnh và Cảnh. Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm khai nhận hành vi trộm tài sản.