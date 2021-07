Bạc Liêu: Phá án nhanh vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản nhờ camera an ninh

Sáng 21.7, trung tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng công an xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình (Bạc Liêu), cho biết lực lượng công an xã vừa triệt phá nhanh vụ án trộm tài sản, đồng thời bắt giữ một nghi phạm nhiều lần đột nhập vào nhà dân trộm tài sản.

Theo trung tá Nguyễn Văn Mậu, sáng 20.7, lực lượng công an xã nhận được tin báo của gia đình ông L.N.T (ở ấp 15A, xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình) trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 iPad, 1 điện thoại di động. Công an xã Vĩnh Mỹ A đã cử lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường xác minh, phát hiện khoảng 12 giờ 40 phút ngày 19.7, một thanh niên đã đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản rồi rời khỏi hiện trường.

Trương Đại Phú lúc đột nhập vào nhà ông L.N.T trộm tài sản ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH CAMERA AN NINH

Từ camera an ninh , lực lượng công an xác định chính Trương Đại Phú (30 tuổi, ở ấp Tân Tiến, Vĩnh Mỹ A, H.Hoà Bình) là nghi phạm đột nhập vào nhà ông T. lấy trộm tài sản nên ra quyết định bắt giữ khẩn cấp . Tại cơ quan công an, Phú thừa nhận không nghề nghiệp ổn định, mới đi cai nghiện ma túy về nhà gần 2 tháng nay. Để có tiền tiêu xài, Phú la cà dọc các tuyến đường, khi phát hiện người dân mất cảnh giác, không có ai trông coi sẽ đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản.