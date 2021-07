Ly kỳ chuyện bà chủ ghe ở Cà Mau 'phá án' vụ mất trộm vỏ ốc bẫy mực tiền tỉ

Liên quan đến việc bà Lư Thị Kiên (47 tuổi, ngụ khóm 3, xã Khánh Hội, H.U Minh, Cà Mau), tố cáo 1 trung tá công an "tự ý thay đổi niêm phong, thay đổi vật chứng, bao che tội phạm" trong vụ án mất trộm vỏ ốc bẫy mực, ngày 19.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.U Minh có kết luận nội dung tố cáo trên.

Kết luận do thượng tá Nguyễn Chí Dũng , Trưởng công an H.U Minh, ký. Người bị bà Kiên tố cáo là trung tá Nguyễn Khắc Điệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an H.U Minh.

Ốc bẫy mực là người dân dùng vỏ con ốc giác kết lại thành chuỗi để đánh bắt mực tua. Theo ngư dân địa phương, mực tua có tập tính thích chui rúc để tìm nơi trú ẩn và người dân dùng vỏ ốc nói trên để làm bẫy, nên gọi là ốc bẫy mực.

Phát hiện người bán vỏ ốc bẫy mực có đặc điểm giống vỏ ốc của mình mất nên báo công an

Trước đó, ngày 18.10.2020, bà Lư Thị Kiên có giao ghe số hiệu CM 05179- TS của mình cho 3 ngư dân ra biển thả ốc bẫy mực. Đến ngày 20.10.2020, các ngư dân phát hiện bị mất khoảng 6.500 vỏ ốc bẫy mực.

Bao vỏ ốc bẫy mực được Công an H. U Minh niêm phong và tạm giữ vào tháng tháng 10.2020 Ảnh: Chị Kiên cung cấp

Đến ngày 22 và ngày 24.10.2020, bà Lư Thị Kiên có liên hệ với ông Nguyễn Văn Thòn (36 tuổi, ngụ ấp 3 xã Khánh Hội) để mua 7.000 vỏ ốc bẫy mực. Sau khi thỏa thuận giá mua bán xong, ông Thòn mang vỏ ốc giao cho bà Kiên. Bà Kiên thấy ốc có đặc điểm giống ốc của mình bị mất ngoài biển nên báo công an đến lập biên bản tạm giữ.

Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh tạm giữ 7.000 vỏ ốc bẫy mực và tiến hành xác minh. Đến ngày 25.10.2020, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh ra quyết định phân công thụ lý giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Ngày 1.2.2021, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh có quyết định yêu cầu định giá tài sản đối với 6.500 vỏ ốc bẫy mực do bà Kiên báo mất.

Ngày 19.2.2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự H.U Minh có văn bản từ chối định giá tài sản theo yêu cầu định giá trên. Do tài sản yêu cầu định giá là “tài sản không giao dịch phổ biến trên thị trường hoạt động mua, bán tài sản được tiến hành hợp pháp và công khai trên thị trường” nên hội đồng không có cơ sở để xác định, định giá tài sản.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh không khởi tố vụ án hình sự về hành vi trộm cắp tài sản là vỏ ốc bẫy mực do bà Kiên trình báo.

Có 5.237 vỏ ốc bẫy mực bị mất nằm trong 7.000 vỏ ốc được rao bán

Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh có văn bản trả lời cho bà Kiên về việc bà Kiên yêu cầu giải quyết 1.263 vỏ ốc mà đơn vị này đang tạm giữ.

Bao vỏ ốc bẫy mực được thay đổi bao niêm phong Ảnh: Bà Kiên cung cấp

Cụ thể, văn bản nêu rõ số vỏ ốc bà Kiên bị mất là 6.500 con, bà Kiên đã cung cấp mẫu giám định cho Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh, đơn vị này đã trưng cầu Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM giám định.

Kết quả, mẫu sơn vỏ ốc cần giám định, với mẫu so sánh do bà Kiên cung cấp có thành phần hóa học cơ bản giống với số lượng 5.237 vỏ ốc. Do đó, Công an H.U Minh trả cho chị Kiên 5.237 vỏ ốc.

Còn lại, 1.263 còn vỏ ốc không có màu sơn chưa có cơ sở xử lý nên tiếp tục tạm giữ để xác minh làm rõ.

Chỉ mời người bán vỏ ốc chứng kiến thay đổi niêm phong tang vật

Theo nội dung kết luận, trong thời gian chờ xác định chủ sở hữu để xử lý 7.000 vỏ ốc bẫy mực, các bao đựng vỏ ốc bị hư hỏng, vỏ ốc bị rơi ra ngoài, niêm phong bị hư hỏng hoàn toàn. Cán bộ điều tra đem số vỏ ốc trên sang qua bao khác để tiếp tục quản lý.

Trong quá trình thay đổi hiện trạng tang vật niêm phong, điều tra viên có chụp ảnh hiện trạng, bao niêm phong bị hư và có mời ông Thòn (người bán vỏ ốc - PV) chứng kiến, nhưng lại quên không mời bà Kiên chứng kiến.

Công an H.U Minh cũng khẳng định trong kết luận là việc thay đổi bao đựng vỏ ốc bẫy mực vẫn đảm bảo tình trạng vỏ ốc còn nguyên như lúc tạm giữ, không bị đánh tráo hay thay đổi tình trạng vỏ ốc, không bị mất. Ông Thòn có chứng kiến và xác nhận điều này.

Nhưng trong biên bản trả lại vỏ ốc bẫy mực của Công an H. U Minh cho bà Kiên lại nêu "do thời gian các vỏ ốc bị bong tróc màu sơn trong số 5.237 vỏ ốc, còn thiếu 229 vỏ nên dùng số vỏ ốc không màu sơn, giao trả lại cho bị hại Lư Thị Kiên đủ số lượng là 5.237 vỏ".

Riêng trung tá Nguyễn Khắc Điệp trong quá trình thay đổi bao đựng vật chứng đã không mời đủ thành phần chứng kiến là vi phạm quy định về quản lý, bảo quản niêm phong vật chứng của vụ án theo quy định của pháp luật, bị xử lý hạ bậc danh hiệu thi đua năm 2021

Ngày 19.7, thượng tá Nguyễn Chí Dũng cho biết: "Ông Thòn cũng chứng minh được mình đã thu mua vỏ ốc qua trung gian. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý".

