Đồng Tháp: Khen thưởng lực lượng phá nhanh vụ án giết người, hiếp dâm, vứt xác xuống sông

Chiều nay, 9.6, UBND TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp và TP.Cao Lãnh đã tham giá phá nhanh vụ án giết người , hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TP.Cao Lãnh.

Theo báo cáo của Công an, vào ngày 30.5, người dân phát hiện một xác chết nổi trên sông Cầu Đúc, thuộc khóm 4, P.2, TP.Cao Lãnh. Qua xác minh, nạn nhân là chị H.T.K.H (26 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, H.Cao Lãnh).

Quá trình khám nghiệm tử thi, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên Công an TP.Cao Lãnh phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương, phối hợp điều tra, làm rõ vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ khẩn cấp Huỳnh Văn Hiền (31 tuổi) và Văn Công Tùng Bách (39 tuổi, cùng ngụ TP.Cao Lãnh) để điều tra về hành vi hiếp dâm , giết người, cướp tài sản và quăng xác xuống sông.