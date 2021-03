Đồng Tháp: Tai nạn giữa xe ben và xe máy, một người tử vong tại chỗ

Theo hình ảnh từ camera an ninh , vào khoảng thời gian trên, xe ben BS 66H - 001.79 do ông Nguyễn Văn Út (43 tuổi, ngụ xã Mỹ An Hưng B, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông theo hướng từ TP.Sa Đéc về TP.Cao Lãnh. Khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy BS 66F1 - 203.30 do ông Huỳnh Khắc Nghi (55 tuổi, ngụ xã Tân thanh, H.Cái Bè, Tiền Giang) điều khiển cùng chiều đang vượt lên từ phía sau. Hậu quả, ông Nghi bị xe ben cán tử vong tại chỗ