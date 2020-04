Đồng Tháp tạm dừng công tác tổ tuần tra CSGT 'xịt hơi cay người vi phạm'

Chiều 25.4, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, công an tỉnh này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác các thành viên Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người chết xảy ra trên tuyến Quốc lộ 80, đoạn thuộc địa bàn của H.Lấp Vò.

Thông tin ban đầu từ Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, khuya 22.4, trên tuyến Quốc lộ 80, Tôn Quốc H. (23 tuổi, ngụ ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, H.Chợ Mới, An Giang) điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị Ngọc T. (17 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, H.Lấp Vò). Lúc này, tổ tuần tra, kiểm soát của phòng CSGT đang tổ chức tuần tra theo kế hoạch, phát hiện xe máy của H. chạy tốc độ cao, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Cũng theo Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, do người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh, chèn ép xe CSGT gây nguy hiểm, nên tổ công tác đã sử dụng bình xịt hơi cay để cảnh cáo. Thế nhưng anh H. vẫn không chấp hành, tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác dừng việc truy đuổi, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra, sau đó nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến anh H. tử vong, còn chị T. bị đa chấn thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho hay để làm rõ vụ việc, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm đình chỉ tổ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông nêu trên. Khi có kết quả điều tra chính thức, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ thông tin chi tiết cho báo chí.

Liên quan đến vụ việc, tối 24.4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài 1 phút, quay lại hình ảnh được cho là gần hiện trường xảy ra tai nạn khiến anh H. tử vong.