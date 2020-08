Đồng Tháp: Xe chở rác va chạm với xe giường nằm

Công an H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vụ va chạm giữa xe giường nằm và xe chở rác xảy ra trưa ngày 3.8 có 3 người bị thương.

Xe giường nằm 61B - 011.66 tại hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Trần Ngọc Trước đó, lúc 12 giờ 10 ngày 3.8, tài xế Chung Văn Lộc (42 tuổi, ngụ ấp 5, xã Mỹ Hòa, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) điều khiển xe chở rác BS 66C - 083.15, trên xe có chở ông Nguyễn Văn Được (64 tuổi, ngụ H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và ông Nguyễn Văn Nghiệp (55 tuổi, ngụ H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) lưu thông trên Tỉnh lộ 848, hướng từ H.Chợ Mới (tỉnh An Giang) đi TP.Sa Đéc.

Kinh hoàng xe khách giường nằm và xe rác tông nhau, 3 người văng xuống đường Khi đến địa phận thuộc ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ thì xe chở rác va chạm với xe khách giường nằm BS 61B - 011.66 do tài xế Nguyễn Văn Lành (48 tuổi, ngụ H.Châu Phú, tỉnh An Giang) cầm lái, trên xe có nhiều hành khách, lưu thông ở chiều ngược lại.

Xe chở rác hư hỏng nặng sau va chạm Ảnh: Trần Ngọc

Cú va chạm mạnh khiến 2 xe bị hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách, tài xế Lộc và ông Nghiệp bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp cấp cứu.

Theo Công an H.Lấp Vò, bước đầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe chở rác điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường gây tai nạn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục, điều tra làm võ vụ tai nạn để xử lý theo quy định.