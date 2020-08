Đồng Tháp: Xe giường nằm, xe thu gom rác dúm dó sau cú va chạm kinh hoàng

Thông tin ban đầu, xe giường nằm BS 61B-011.66 của nhà xe Lan Thảo (tuyến An Giang -Bến xe Bình Dương) chở nhiều hành khách, chạy theo hướng từ TP.Sa Đéc về Phà Cao Lãnh. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe thu gom rác BS 66C - 8315 chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm rất mạnh khiến cả 2 xe bị hư hỏng nặng. Xe thu gom rác quay đầu 180 độ, còn xe khách giường nằm lao vào sân nhà dân, tông sập hàng rào... Tài xế và 2 công nhân vệ sinh đi trên xe thu gom rác bị văng khỏi cabin, rơi xuống đường, nằm bất động.

Công an H.Lấp Vò đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Lấp Vò cho biết tính đến 17 giờ cùng ngày (3.8) lực lượng công an vẫn đang tiến hành xác minh thông tin về tài xế, cũng như thống kê số nạn nhân. Tuy nhiên, Công an H.Lấp Vò vẫn chưa thể cung cấp thông tin các nạn nhân của vụ tai nạn này.