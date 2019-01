Đột kích bar ở Sài Gòn lúc 0 giờ, 'dân chơi' tìm cách phi tang ma túy

Đại tá Nguyễn Chí Phương , Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, đã bị tước quân tịch. Theo kết luận của Thanh tra Bộ Công an, hành vi nhận tiền từ thuộc cấp cũ của đại tá Phương có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.

Tài xế Lương Văn Tâm, người gây ra vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Hải Dương đã bị Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương khởi tố hình sự và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.

Ô tô mang biển số Đà Nẵng bất ngờ lao xuống sông Hoài (TP.Hội An, Quảng Nam) khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Một người ngồi trong xe may mắn phá cửa bơi vào bờ an toàn.