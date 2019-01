Kiểm tra ma túy lái xe: Cần thống nhất cách làm cho hiệu quả

Nơi phát hiện nhiều, nơi không

Khẩn trương đề xuất biện pháp xử lý tài xế sử dụng chất kích thích Hôm qua (16.1), Văn phòng Chính phủ truyền đi ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến việc tài xế sử dụng chất kích thích trước khi lái xe mà Báo Thanh Niên và một số báo đã phản ánh. Chỉ đạo của Phó thủ tướng nêu rõ: Báo Thanh Niên và một số báo có một số bài viết phản ánh về tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông trong thời gian qua liên quan đến việc tài xế sử dụng chất kích thích trước khi lái xe. Về việc này, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ GTVT khẩn trương giải quyết các nội dung phản ánh trên các báo; đề xuất biện pháp xử lý, trình Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Chí Hiếu Như Thanh Niên đã thông tin, từ tối 15.1, CSGT TP.HCM phối hợp các lực lượng lập chốt ở cửa ngõ thành phố, đồng loạt Như Thanh Niên đã thông tin, từ tối 15.1, CSGT TP.HCM phối hợp các lực lượng lập chốt ở cửa ngõ thành phố, đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn , ma túy giới tài xế.

Trong đêm 15.1, PV Thanh Niên chứng kiến Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08) kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích tại Trạm thu phí xa lộ Hà Nội (P.Phước Long A, Q.9). Từ 20 giờ 30, hầu hết xe container, xe tải, xe khách, ô tô lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ Q.2 về Q.9, đi qua trạm thu phí đều bị CSGT dùng máy kiểm tra nồng độ cồn. Phát hiện tài xế nào có sử dụng rượu bia, CSGT sẽ tiếp tục cho tài xế ngậm dụng cụ để kiểm tra chất kích thích. Tài xế nào tiếp tục bị phát hiện có chất kích thích sẽ bàn giao Công an P.Phước Long A để xét nghiệm nước tiểu truy tìm ma túy , rồi xử lý. Trường hợp tài xế chỉ vi phạm nồng độ cồn thì CSGT lập biên bản xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm trên, Đội CSGT An Lạc (Phòng PC08) cũng phối hợp công an địa phương tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích trên QL1 hướng từ TP.HCM về Long An. Quy trình kiểm tra giống như Đội CSGT Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội.

Theo số liệu của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, từ 18 giờ ngày 15.1 đến 2 giờ ngày 16.1 đã kiểm tra 491 lái xe, lập biên bản 85 trường hợp, trong đó 77 người (66 lái xe máy, 11 ô tô) có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá mức quy định. Không phát hiện tài xế nào sử dụng ma túy.

Trong khi đó, qua 2 ngày (12 - 13.1), các cơ quan chức năng Q.Thủ Đức (TP.HCM) kiểm tra 48 tài xế, phụ xe container ra vào các cụm cảng 622, Phúc Long ICD và Tâm Cảng Thủ Đức DEPOT (P.Trường Thọ), đã phát hiện 5 tài xế, 2 phụ xe dương tính với ma túy tổng hợp (15%). Cách làm của đoàn kiểm tra Q.Thủ Đức là dừng xe container ra vào các cảng, phát cho lái xe, phụ xe dụng cụ lấy nước tiểu và giám sát việc lấy mẫu, giao cán bộ y tế kiểm tra. Chỉ chưa đầy 1 phút đã có kết quả dương hay âm tính với chất ma túy . Ai "dính" ma túy, công an áp tải về trụ sở để lập hồ sơ xử lý...

Nhiều ý kiến cho rằng, việc PC08 kiểm tra 491 tài xế nhưng không phát hiện trường hợp nào sử dụng ma túy là có thể chưa chính xác. Bởi cách làm của PC08 có thể sẽ bỏ lọt những tài xế có sử dụng ma túy nhưng không uống rượu bia lúc bị kiểm tra; nhiều người lo ngại về phương pháp kiểm tra ngậm dụng cụ ở miệng chưa chính xác.

Ảnh: Ngọc Dương PC08 kiểm tra chất kích thích tài xế bằng cách cho ngậm dụng cụ, sau khi phát hiện người này có nồng độ cồn

Theo trung tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, hiện CSGT đang thực hiện cấp độ 1 nên chưa xét nghiệm tìm chất kích thích qua nước tiểu. Cấp độ 2 sẽ phối hợp với sở y tế, các bệnh viện trên địa bàn để kiểm tra ma túy các tài xế qua test nước tiểu. Trung tá Hội cũng nhìn nhận kiểm tra ma túy qua nước tiểu chính xác hơn; còn cho tài xế ngậm dụng cụ để kiểm tra thì “chưa chính xác lắm”.

Phương pháp nào chính xác nhất ?

Ông Nguyễn Phan Minh, Phó giám đốc Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa (TP.HCM), cho biết hiện có nhiều phương pháp xác định người có sử dụng chất gây nghiện, trong đó test nhanh nước tiểu chỉ mất vài chục giây. Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần (TP.HCM) - một chuyên gia về chất gây nghiện, cũng cho rằng hiện chỉ có phương pháp test nhanh nước tiểu kiểm tra chất gây nghiện. Tuy nhiên, việc kiểm tra này chỉ định tính chứ không định lượng và vẫn có trường hợp dương tính giả vì một số thuốc gây dương tính với que thử Morphinem, que thử đá (methamohetamine)... Do vậy, với giới tài xế, ngoài việc test nước tiểu thì chứng cứ khẳng định nếu tìm được dụng cụ “chơi” ma túy trên cabin xe như cách làm của Q.Thủ Đức.

Bên cạnh đó, sau khi test nước tiểu phát hiện có chất gây nghiện, để đảm bảo chính xác, công an có quyền câu lưu người đó từ 6 - 24 giờ, nếu họ thật sự sử dụng heroin thì sẽ xảy ra hội chứng cai sau 6 giờ, giãn đồng tử... Trường hợp không sử dụng thì không có các dấu hiệu này.

Ảnh: Ngọc Dương Dụng cụ kiểm tra chất kích thích của PC08

Việc kiểm tra bằng xét nghiệm máu chính xác cao, nhưng phải đưa về các cơ sở y tế. Ngoài ra, còn có phương pháp xác định một người từng sử dụng chất ma túy từ mẫu tóc, song kỹ thuật này chỉ có một vài đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện. Cả hai phương pháp này đòi hỏi thời gian lâu mới cho kết quả.

Ảnh: Công Nguyên Dụng cụ kiểm tra ma túy của Q.Thủ Đức

Cũng theo ông Minh, hiện nay giới tài xế thường chơi đa chất, ban đầu là chơi hàng "đá" để tỉnh táo, mạnh mẽ, sau 2 - 3 ngày không ngủ; sau đó khi cơ thể rệu rã nhưng mắt vẫn mở, từ đó họ dễ dàng dẫn đến sử dụng heroin để đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, cân bằng cơ thể. Tiếp theo giới tài xế sử dụng cần sa để tìm ảo giác, chạy xe "cho sướng". Tỷ lệ tài xế sử dụng 2 - 3 chất đồng thời rất cao.