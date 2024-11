Sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng ở huyện miền núi tỉnh Bình Định

Tối 24.11, UBND H.An Lão (Bình Định) cho biết, huyện này vừa có báo cáo nhanh gửi Văn phòng thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định về tình hình thiệt hại do mưa lớn trên địa bàn từ ngày 23 đến 16 giờ 24.11. Theo đó, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều khu vực trong huyện, gây thiệt hại đối với người dân địa phương. UBND H.An Lão đang phối hợp các cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả.

Tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng ở H.An Lão (Bình Định) ẢNH: BÁ HUYNH

Cụ thể, mưa lớn đã làm một số tuyến đường trên địa bàn H.An Lão xảy ra ngập lụt, sạt lở; có 5 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, chính quyền địa phương đã di dời 2 hộ (8 nhân khẩu) đến nơi an toàn, các hộ còn lại được hỗ trợ khắc phục tại chỗ.

Ngập cục bộ tại H.An Lão (Bình Định) ẢNH: BÁ HUYNH

Một điểm sạt lở gây ách tắc giao thông ở H.An Lão ẢNH: BÁ HUYNH

Theo báo cáo, trên địa bàn H.An Lão xảy ra sạt lở tại 8 khu vực với tổng khối lượng đất đá sạt lở hơn 1.500 m3 và 14 vị trí bị ngập nước, với chiều dài khoảng 600 m.

Các điểm sạt lở nằm trên tuyến đường thôn 3 đi thôn 2 (xã An Toàn); tuyến đường thôn 2 đi thôn 5 (xã An Nghĩa); tuyến đường thôn 5 đi thôn 6 (xã An Quang); tuyến đường thôn 4 đi La Vuông (xã An Hưng); tuyến đường thôn 4 đi thôn 7 (xã An Vinh); tuyến đường thôn 1 đi thôn 2 (xã An Vinh); tuyến đường An Trung đi An Vinh và tuyến đường xã An Quang đi An Toàn, với chiều dài sạt lở từ 10 - 30 m.

Một tuyến đường bị nước lũ chia cắt ẢNH: BÁ HUYNH

Các điểm bị ngập lụt gồm: cầu qua Khu kinh tế Trung Hưng, cầu tràn thôn 3 đi thôn 8 (xã An Trung); cầu tràn thôn 7 (xã An Vinh); cầu tràn nước Rấp thôn 3 (xã An Vinh); cầu tràn nước Xê Ry thôn 2 (xã An Toàn); cầu tràn thôn 5 đi thôn 6 (xã An Quang); cầu tràn thôn 4 (xã An Nghĩa); cầu tràn thôn 2 (xã An Nghĩa - 2 vị trí); 4 tuyến đường nối từ đường 629 đến khu dân cư thôn Trà Cong và tuyến đường 629.

Hiện tại, các địa phương ở H.An Lão đang khẩn trương khắc phục tạm các điểm bị sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn người dân đi qua các điểm xung yếu, sạt lở, bảo đảm an toàn khi lưu thông trên các vùng có mưa lũ, sạt lở đất; tổ chức trực ban 24/24 giờ thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ, nguy cơ các điểm sạt lở đất khu dân cư để chủ động di dời kịp thời.

Hồ chứa nước ở Bình Định xả lũ ẢNH: CTV

Khắc phục các điểm sạt lở ở xã An Vinh (H.An Lão, Bình Định) ẢNH: BÁ HUYNH

Theo ông Hồ Đắc Chương, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, hiện nay, hồ chứa nước Định Bình đã có hơn 235 triệu m3 (đạt 104% dung tích thiết kế), lưu lượng nước đến hồ là 1.012 m3/giây, lưu lượng xả khoảng 752 m3/giây.

"Sở đang đề nghị tăng lưu lượng xả lũ lên 930 m3/giây để giảm mực nước trong hồ Định Bình xuống ở mức an toàn. Đối với hồ Đồng Mít, hiện tại các cửa xả tràn đang được đơn vị vận hành hạ xuống, giảm dần lưu lượng xả. Dự kiến đến tối 24.11, nước xả tràn sẽ về đến hạ lưu", ông Chương nói.