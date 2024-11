Ngập lụt ở phía tây Đà Nẵng: Công an dầm mưa chốt chặn cảnh báo người dân

Công an chốt chặn tại điểm ngập lụt

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn kéo dài từ sáng 5.11 đã khiến đoạn đường QL14B (đoạn trước Trường quân sự QK5) bị ngập sâu. Đây là tuyến đường này nối H.Hòa Vang đi các quận trung tâm TP.Đà Nẵng nên rất đông phương tiện di chuyển. Nước ngập hơn nửa bánh xe đã khiến nhiều ô tô chết máy, chủ phương tiện phải "cầu cứu" xe cứu hộ.

Nhận được thông báo đoạn đường ngập lụt trên tuyến QL14B, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã điều động lực lượng có mặt để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

QL14B, đoạn trước Trường Quân sự QK5, bị ngập sâu hơn nửa bánh xe, nhiều ô tô bị chết máy NGỌC HÂN

Ngày Đà Nẵng mưa ngập, dân 'rốn lũ' dậy sớm khăn gói đi sơ tán

Tại xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang), mưa lớn gây ngập cục bộ tại các đường bê tông liên thôn (đường từ thôn Thạch Nham Tây vào thôn Hòa Khương Đông). Lưu thông trên các tuyến đường bê tông thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong) cũng bị "tê liệt" do nước ngập sâu.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt tại một số xã thuộc H.Hòa Vang NGỌC HÂN

Nhiều đường giao thông liên thôn bị chia cắt do nước ngập sâu

Chợ Túy Loan (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) ngập lụt NGỌC HÂN

Dưới mưa lớn, lực lượng CSGT Công an H.Hòa Vang phối hợp với công an các xã và lực lượng an ninh cơ sở giăng dây, đặt bảng cảnh báo nguy hiểm, sạt lở tại một số tuyến đường, đồng thời hướng dẫn phân luồng cho người dân đi lại đảm bảo an toàn phòng tránh sạt lở.

Lực lượng công an giăng dây cảnh báo, chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập sâu, cấm các phương tiện di chuyển NGỌC HÂN

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng công an H.Hòa Vang, cho biết để bảo đảm an toàn cho người dân tại những khu vực trũng thấp, Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an 11 xã trên địa bàn phối hợp theo dõi tình hình thời tiết, chủ động di dời các hộ gia đình trong vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở, nhất là những gia đình có người già, trẻ em đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng công an rào chắn tại các khu vực ngập úng và nguy cơ sạt lở, dọn dẹp cây ngã đổ trên các tuyến đường liên huyện và liên xã.

Sẵn sàng sơ tán dân ở thượng nguồn sông Cu Đê

Đáng chú ý, đường bê tông liên thôn tại tổ 8, thôn Quan Nam 1 (xã Hòa Liên) nước ngập sâu, một số hộ dân bị cô lập do không thể di chuyển qua khu vực nước sâu.

Ông Ngô Thành Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho biết Ban chỉ huy quân sự xã đã triển khai lực lượng rào chắn, chốt chặn cấm người dân di chuyển qua đoạn ngập lụt.

Mưa lớn gây ngập một số vùng trũng, thấp của huyện Hòa Vang NGỌC HÂN

Nhiều tuyến đường bê tông liên thôn ở H.Hòa Vang bị "tê liệt" do nước ngập sâu NGỌC HÂN

Hiện nay, mực nước ở thượng nguồn sông Cu Đê đang lên nhanh, chính quyền xã Hòa Bắc đang tiếp tục theo dõi để hỗ trợ di dời người dân khu vực trũng thấp đến nơi an toàn.

Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, cho biết mưa lớn khiến một số khu vực trũng thấp tại thôn Nam Yên và thôn Lộc Mỹ bị ngập. Chính quyền đã triển khai lực lượng theo dõi, nắm tình hình nhằm hỗ trợ người dân di dời.

"Tại đèo La Ngà, nơi có khả năng xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức chốt chặn tại khu vực này để khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua đèo để đảm bảo an toàn", ông Nam thông tin.

Lực lượng công an lập chốt chặn trên đèo La Ngà, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua đèo khi có mưa lớn NGỌC HÂN

Ngày 5.11, UBND H.Hòa Vang yêu cầu UBND các xã tăng cường kiểm tra, cảnh báo những khu vực nguy hiểm, tuyệt đối người dân không nên đi qua một số khu vực ngập sâu; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Đặc biệt, đối với người dân sống khu vực ven sông Túy Loan và sông Cu Đê, địa phương sẵn sàng triển khai sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Địa phương vận động người dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà, đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại và thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp.

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở đất đá, chốt chặn đường lên bán đảo Sơn Trà