Đột kích karaoke LiLy, phát hiện nhiều thanh niên dương tính ma túy

Ngày 25.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đang hoàn tất thủ tục xử lý đối với 17 người về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi đột kích quán karaoke.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, lúc 23 giờ 30 phút ngày 23.2, lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an thành phố Tây Ninh bất ngờ đột kích, kiểm tra hành chính quán karaoke Lily (tại khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh). Quán karaoke này do bà Dương Thị Lệ Hằng (47 tuổi, ngụ khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh) làm chủ.

Vào thời điểm kiểm tra, quán có 5 phòng đang hoạt động với 40 khách. Tiến hành xét nghiệm nhanh, lực lượng công an phát hiện 17 trường hợp dương tính với ma túy

Cơ quan công an lập biên bản vi phạm đối với những người dương tính với ma túy Ảnh: Dương Phan Tại hiện trường, công an thu giữ 2 bịch ma túy, 6 xe mô tô, 1 xe ô tô và một số đồ vật khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở karaoke LiLy về hành vi để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy.

Sau khi đột kích quán karaoke phát hiện vụ việc, công an cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính 15 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và điều tra làm rõ 2 nghi can tàng trữ trái phép chất ma túy.